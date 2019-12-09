即巿股評 港股直擊

若然有留意到FB嘅朋友應該知我上個星期五(12月6日)已經蒲頭，不過到月尾我又會再放多次，無計，唔放就蝕架啦～

基於上個星期真係放咗一個星期假兼唔喺香港嘅關係，所以真係完全無睇到個市，但都有到恒指勢頭係呈下；之後返到嚟見到終於都見返兩支陽燭，叫做反彈，所以喺上個星期五，喺[下半part]時都畫咗一個「雙底」嘅圖出嚟，但麻煩就麻煩在於家下恒指頭頂仲有一堆天線喺度，怕且未必咁易成到形。今日恒指開市報26513點，微升15點；依家9點59分，恒指已經出現倒跌，依家做緊26459點，跌38點，本來都叫做升穿10天線(26520點)，但依家好明顯又係無咗。

望望恒指牛熊證街貨圖先，今日見似乎牛證街貨有四層新增，依家最貼價就係26300至26399點，呢度有相當於159張期指；而重貨區就喺25900至25999點，呢度有相當於863張期指。

至於熊證街貨方面，最貼價就係26500至26599點，呢度有相當於177張期指，都算叫做同牛證最貼價街貨層差唔多數量；重貨區就只係第二貼價層，即26600至26699點，不過呢度只有574張期指，重貨嚟講都算弱雞咗啲。

牛熊最貼價街貨層其實都幾近，中間位(26500+26399)/2=26449.5，同依家10點9分見到嘅26450點真係約都無咁準，兩頭唔到岸又唔見一邊特別重街貨嘅時候，就梗係留返啲時間做其他嘢，務求喺年底前可以清得晒今年嘅工作啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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