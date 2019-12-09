港股直擊 即巿股評

中美貿易談判進入關鍵一周，市場關注雙方能否在12月15日美國向中國徵收新一輪關稅的死線前達成首階段貿易協議，料港股本周觀望氣氛濃厚。

美股上周五顯著造好，主要是受到好過預期的強勁職位增長數據，及失業率下降，加上對美中貿易會談持樂觀預期，推動股市上升。科技，工業和銀行類股份都向好。道指收報28015點，升337點或1.22%；納指收報8656點，升1%；標普500指數收報3145點，升幅0.91%。聯儲局將於本周三議息，市場充分預期按兵不動。

白宮經濟顧問庫德洛表示，美中正在討論農產品採購額，雙方接近達成廣泛貿易協議的第一階段。

英國今個星期四會舉行大選，最新的民意調查顯示，首相約翰遜的保守黨，對在野工黨的領先幅度稍為擴大，但分析認為保守黨的領先程度，不足以確保在國會取得可以通過脫歐協議的多數優勢。

油價上升，油組及其盟友加大減產力度，同意在明年初將減產幅度提高至每日50萬桶，直至明年3月，令總減產量達到每日170萬桶，刺激油價上周五高收。紐約明年1月期油上周五收報每桶59.2美元，升77美仙或1.32%。倫敦布蘭特期油連升三日，收報每桶64.39美元，升1美元或1.58%。總結上星期， 紐約期油累升約7%，創六個月來最大單一個星期的升幅。

全球集資額最大新股及市值最大的上市公司的沙特阿美，將於本周三(12月11日)在沙特的利雅得證券交易所正式上市。

在美國買賣的港股預託證券(ADR)造價較上周五收市呈個別發展。滙控(00005)及「三桶油」靠穩；騰訊(00700)、國壽(02628)、中移動(00941)及聯通(00762)偏軟。

ADR港股比例指數報26488，較上周五恒指收市高10點。夜市期指收報26576點，升73點，高水78點。特朗普對中美貿談吹暖風，加上人行透過MLF放水，恒指上周五午後曾升303點，收報26498點，升281點或1.1%。

中國11月出口意外下降，對美出口大降23%，突顯關稅傷害。中共中央政治局召開會議分析研究2020年經濟工作，提出確保明年不發生系統性金融風險，保持經濟運行在合理區間。高盛預計中國會把明年增速目標下調至「6%左右」。

焦點股份

吉利(00175)：11月總銷量14.32萬部，按年增長1%，按月增長約一成；首十一個月總銷量按年減少一成三，達至全年目標的九成一。

比亞迪(01211)：11月銷量按年減少一成九，其中新能源汽車銷量1萬1220輛，按年減少六成三；首十一個月銷量41.82萬，按年減少7.3%。

中國恒大(03333)：公布董事會已議決就截至2018年12月底止年度，派發每股1.419元人民幣(1.578港元)股息，以上周五收市價19.7元，以此計算，此次分紅回報率超過8%。派息總額187億元人民幣。

創夢天地(01119)：彭博引述知情人士透露，創夢天地正就收購競爭對手樂遊科技(01089)進行排他性磋商，洽購作價約14億美元（約109.2億港元）。知情人士稱，主要股東包括騰訊的創夢天地，正尋求共同投資者聯手為這筆交易融資。樂遊科技是本港電腦及家用遊戲開發商，擁有《變形金剛》及《魔戒》等遊戲開發版權。

馬來西亞互聯網管理服務提供商NOMAD TECH(08645)將於今早掛牌，暗盤表現靠穩。耀才暗盤交易場收報0.425元，較招股價0.4元，高0.025元或6.25%。