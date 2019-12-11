即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普上周二（3日）在倫敦出席一連兩日的北約峰會期間提及中美貿易協議時說「我不知道我想不想達成，但你會很快知道答案，我們會讓每個人驚訝。從某些方面而言，我喜歡留待大選之後才與中國達成協議，但他們希望現在就成事。我們會看看這協議是否正確（對美方有利）。」侵侵的講話造成美股主要指數全線急跌。

華爾街向侵侵說「不」，但他翌日仍表示「我不太關注股市的情況，我最關心的是就業市場情況。」他強調白宮不會因為美股下跌，就被逼急於和中國達成貿易協議，重申與中方達成的會是「不平等協議，因為一份平等的協議對美國不是好事」。但侵侵透露與中國的貿易協議談判「正處於關鍵階段，他們今天和昨天都曾與我們通電話，我們正在持續討論，結果有待觀察。」儘管侵侵仍強調要求一份對美方有利的協議，但在達成協議時間上的語氣已大為放鬆。

到了上周四，他在白宮談及貿易協議時指「進度很好，12月15日有些事可能發生，但我們未討論該事，但我們與中國有很好的磋商。」侵侵所謂的12月15日，就是美國準備向中國1500億美元貨品加徵關稅的日子，而據他最新講法，美國到時或之前可能會宣布改變原定計劃，消息刺激美股連續兩日顯著回升。現在回顧，侵侵先前揚言留待大選之後才與中國達成協議所展示的強硬態度，只為了在北約峰會向盟友叫價（例如要求歐洲成員增加軍費）的手段。

港股也受惠於侵侵就中美協議「改口」而顯著反彈，恒指上周五收報26498，升281點或1.07%；一周則錄得152點或0.57%升幅。

上周三本欄提到，恒指在11月14日的26203點，與12月3日26063點的兩個intraday低位，有機會形成「高低腳」的技術見底形態，老徐正密切留意一旦確認「高低腳」成立就short貼價put同時long價外call。不過，文章見報當日正值侵侵剛提言拖到明年11月大選後才與中國磋商貿易協議，恒指一度跌至低見25995水平；幸好其後兩日都顯著回升，不但收復周初跌幅，更重要是沒有破壞到「高低腳」的基本形態。

恒指能夠迅速再次升穿以1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸，同時重返26300至26600點的過去半年累積的最大型成交量密集區，短期內若明顯突破26600點的成交量密集區頂，應可確認形成「高低腳」。

值得注意的是，短線市寬與恒指仍繼續「牛背馳」，而恒指10天線近日跌勢開始放緩並向20天線逐漸移近，未來幾日很大機會升穿20天線，發出恒指短線見底訊號。老徐已急不及待，上周五在夜期沽出26600點的即月put，先落一注短期「撈底」，等到確認「高低腳」或恒指10天線升穿20天線，就買入即月或明年1月的價外call。

老徐