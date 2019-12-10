即巿股評 港股直擊

美國就業數據遠勝預期，美股扭轉12月起步不佳的情況下，連續三日走高。美國新增非農就業26.6萬，創下年初以來最高增幅。失業率3.5% ，跌至1969年5月以來最低水平。工資增長超過市場預期，就連消費者信心也有所升高。

在中美貿易戰的陰霾下，美國經濟衰退的可能性一直令市場憂慮，但最新數據反映美國經濟暫時並沒有硬著陸的風險，更有大行看美國經濟明年可能出現mini cyclical recovery。

中美在貿易問題上談判雖然陷入膠著狀態，12月15日理論上是美國再對1500多億美元中國商品加徵15%關稅的「死線」（deadline），主流的看法是月底之前達成協議的機會不高，最大可能是新增關稅會進一步押後。

但無論如何，貿易談判的新聞仍會是本周市場的焦點，股市將呈現較大的波瀾。個人看法是一般的投資者如對選股沒有足夠的信心，可以選擇乘低分段買入指數ETF，作為簡單的入市工具。

明年5G帶動換機潮

雖然15日的關稅清單當中有逾半涉及電子消品，但蘋果仍可再創歷史新高，理由之一可能是4G時代的蘋果升勢幅十分之驚人，市場預期明年將會是5G大規模普及的元年，屆時在5G手機的的需求增加下，換機潮將帶動明年9月發布新款iPhone手機的銷售數量將逾億部。

據媒體報道，明年新款iPhone將全部採用 OLED 面板，尺寸將包括5.4 吋、6.1 吋、6.7 吋，並主要由三星（Samsung）和 LGD（LG Display）供應，京東方(000725.SZ)則可能被踢出蘋果的供應鏈。

此外，由於AirPods Pro大賣，蘋果已要求代工之一的立訊精密(002475.SZ)提高一倍產量，並與歌爾聲學(002241.SZ)同步提高相關產品的產量。

市場預測今年AirPods出貨量將達6500萬組，明年將進一步升至8500萬至9000萬組。從上季的業績顯示，包括無線耳機的穿戴裝置銷售按年大增54%，估計明年底將超越iPad和Mac，成為蘋果第三大收入來源。

貿易戰並非世界末日，有心揀股的話，撇除其他宏觀因素的影響，5G及手機產業鏈的股份應是另一尋寶的對象。

（筆者及相關人士持有QQQ、蘋果、立訊精密的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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