重要通告 港股直擊

藍光嘉寶(02606)公布，收購一間從事物業管理業務公司的六成股權，作價4800萬元人民幣。

該公司認為，收購事項將進一步擴大業務規模及範疇，增加市場的影響力及競爭力，符合策略性開發需求。