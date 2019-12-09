即巿股評 港股直擊

中美貿易談判陰晴不定，焦點轉向12月15日，美國是否會對1560億美元中國進口商品加徵關税。由於現時仍存在較多不明朗因素，投資者選股時宜挑選影響程度較少的股份。內地大眾消費可望復甦，加上產品步入升級趨勢，較看好食品飲品股表現，其中可留意即食麵生產商日清食品(1475)。

截至9月底止，該公司首三季純利按年上升27.1%至2.11億港元，營業額則升3.2%至23.5億港元。期內受惠原材料成本趨向穩定，以及固定成本控制具成效，毛利上升10.6%至7.7億港元，毛利率增加2.2個百分點至32.8%。

來自香港業務收入減少2.2%至9.6億港元，佔總收入約41.8%，主因香港捷菱有限公司分銷業務中產品組合變動所致。本港社會運動持續，令日常業務活動受到影響，但集團的即食麵及其他產品收入增長依然穩定，而在港的市場佔有率高達60%以上，維持其壟斷地位。

至於中國業務方面，儘管期內人民幣兌港元錄得貶值，收入仍增7.3%至13.9億港元，佔總收入約58.2%，若撇除滙率變動計算更升12.5%。隨著國內業務不斷擴展，集團正積極招募更多銷售人才，擴大分銷及地域覆蓋範圍，其中在華東、華北及西部地區的擴展步伐均取得進展。另外，國內人民生活質量逐步提高，以及人均收入水平的提升，消費升級趨勢逐漸形成，亦提高對集團優質產品的需求。

可望推出人造肉產品

人造肉商機無限，今年初母公司日本日清與日本東京大學聯合宣佈，成功利用牛肌肉細胞培養出塊狀的「人造牛扒」。展望技術將應用於集團今後推出的產品，由於人造肉成本較低，屆時將有助提升整體毛利率。

另外，管理層表示，由於原材料價格穩定及增值稅改革，維持全年中國業務收入增長達雙位數字的目標，並對下半年利潤擴張有信心。而香港區全線即食麵產品自7月起加價，增幅達高單位數字，藉以降低原材料、勞動力成本和物流費用的壓力，相信有助提升毛利率及對銷售收入有幫助，整體前景亦可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期日清食品2019、2020及2021年每股盈利為0.257、0.303及0.344港元，給予12個月目標價7.0港元，相當於今年預測市盈率27.4倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理