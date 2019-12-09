即巿股評 港股直擊

讀者陳先生問：「本人剛取得退休金及賣出樓宇，手持1500萬港元，現在想用1000萬長期投資賺取日常生活費，目標是年回報率5%至10%，想請教一下投資組合及金額分配。投資盈富基金(02800)回報比債券基金好是不？」

盧志明 獨立股評人

「現時市況飄忽下，明年1月前可手持現金並保持耐心，不需急於入市。回報率方面，退休人士投資應較著重回報率之穩定性，因回報率愈高，風險相對愈大。盈富過往複合增長不俗，即使無法達到每年5%至10%的回報，但投資盈富的好處是毋須選股，不會出現選股失誤的情況。因為如果僅僅選擇一至兩隻藍籌個股作投資，重點便在於該股能否跑贏大市，以及該公司的業務會否出現轉變。盈富可作中長線投資，但建議分階段入注，例如將資金分成三至四注，在恒指下試二萬五時先入一注，待恒指觸及其他支持位時再加入第二注，從而減低風險。至於盈富基金是否優於債券基金，則要視乎所選擇的是甚麼類別的債券及其回報率，需要逐隻債券基金衡量，不能以偏蓋全。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「建議選長江基建(01038)、建行(00939)及平安香港高息股ETF(03070)分配各三百萬，餘下一百萬選阿里巴巴(09988)，前三隻有穏定派息紀錄，大約維持4.5厘至5.5厘之間，持阿里巴巴雖然不會派息，目的是為一千萬本金增值，其餘就充當穩定派息責任。而盈富基金對債劵基金兩者面對風險不同，前者受經濟影響，後者就受違約風險及評級影響，兩者有着不同風險，要看不同投資者的取向。若退休儲備要年追10%回報率且須顧及到穩健其實不易，可能到時儲備須有較多時候要暴露於風險較高的資產上，作為退休生活之本金應首要儘量保本後才追求回報。」

羅崇博 信報首席分析員

「對於1000萬本金來說，爭取穩定回報的方法不少，可是目前全球超低息甚至負利率的環境下，近無風險的定存及政府債的回報有限。傳統上會以閣下年齡作為股票與債券投資的比重分布。對於退休人士，債券投資比重應達七成，其餘三成可作股票相關投資。投資級別較高的企業債券可以有6至7厘年息，到期保本，可作為債券部分的核心，其餘可考慮亞洲高息債券基金，但風險略高，包括可能面對內房債潛在違約，但因為基金透過分散投資，仍可取。至於股票，若果你是老手明白何謂價值及了解股市流動性，不妨可買點股票為退休生活加添精采，月供長建或恒生(00011)都是不俗選擇，不宜一筆過買盈富，更切忌買不適合你的非藍籌股票。最後，應會有不少銀行理財顧問主動建議你投資其他產品，例如聲稱年息特高的『股票掛鈎投資』(ELI)，必須加倍小心，詳加了解有關接貨風險。總之，退休生活要拒絕任合高風險投資，不要強求要爭取10%回報。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。