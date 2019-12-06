市場續憧憬中美有望達成首階段協議，加上隔晚美股造好，港股進一步回升，全日再漲283點，逼近26500，大市成交768億元。
北水淨流入增至22.47億元，上日淨增為21.64億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
騰訊(00700)為今日淨入最多個股，全日有4.47億元淨買；小米(01810)則有4.04億元淨入，是第二多淨入個股；舜宇(02382)亦有1.81億元淨入；美團(03690)、瑞聲(02018)、中國軟件(00354)及中芯(00981)，全日分別有1.74億元、1.59億元、5551萬元和5488萬元淨入。
建行(00939)亦有3.62億元淨買；石藥(01093)則有1.68億元淨入；吉利(00175)收市後公布11月總銷量按年增1%，全日錄6948萬元淨入；錄四連跌早前發2.75億美元可換股債券的波司登(03998)，全日也錄4461萬元淨入；融創(01918)11月銷售額增48%，全日也有4293萬元淨入。
不過，萬洲(00288)全日錄6586萬元淨走。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、小米、瑞聲、舜宇、石藥、美團、中芯、萬洲及融創。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、小米、美團、萬洲、中軟國際、波司登、舜宇、中芯、吉利及瑞聲。