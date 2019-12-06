港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普續對中美貿談吹暖風，隔晚美國三大指數反覆高收，加上人行透過MLF放水，港股反彈逾200點。

恒指高開128點，開市後升幅曾縮至92點，見26309點半日低，及後走高，曾升258點，見26475點半日高，中午升179點；下午尾段升穿上午高位，曾升303點，見26520點為本周高位。恒指收報26498點，升281點或1.1%。大市今日上升股份比例為58%；下跌股42%。

總結12月首周，恒指升151點或0.6%。

國企指數報10407點，升85點或0.8%。國指全周升105點或1%。

大市成交額768.01億元，為本周最高。

即月期指收市升257點或0.98%，報26503，高水5點。

A股兩市反覆走高，滬指升0.43%，重上二千九關；深成指升0.81%。人民銀行今日開展中期借貸便利(MLF)操作3000億元人民幣，與當日到期量多1125億元人民幣，期限為1年，中標利率為3.25%，與上次持平。

美國道指期貨最新升63點，報27741。

藍籌股方面，銀娛(00027)市前有大手成交，收市升2.3%；中生製藥(01177)升2.5%；港鐵(00066)預告社會動盪令全年賺少16億，股價升1.4%，高盛續予「買入」評級，認為港鐵全年盈利指引符合該行預期。相反，煤氣(00003)跌0.3%；中石化(00386)跌0.2%。

焦點板塊

科技股：硬件股續跑出，天風國際蘋果分析師郭明錤稱， iPhone出貨量在2020與2021年分別增長約6%與8%。蘋概股走高，瑞聲(02018)飆9%，全周累飆12.8%為藍籌升幅王；高偉電子(01415)飆10.7%；通達(00698)升3.4%。鴻海系鴻騰(06088)升7.7%；富智康(02038)升2.2%。另外，舜宇(02382)、丘鈦科技(01478)和比亞迪電子(00285)創逾一年高，分別升5.7%、升3.7%和升6.1%；連續5日回購的小米(01810)升3%。半導體行業的華虹(01347)再升4.9%；ASM(00522)升1.5%；中芯(00981)升1.5%。科網股方面，阿里(09988)彈2.7%；閱文(00772)升2.1%；平安好醫生(01833)升2%；禪遊(02660)升3.1%；神州控股(00861)升2.8%。

飲食內需股：個別股份突圍，旺旺(00151)創近一年半高，收市升3.7%；百威亞太(01876)升2.3%；達利食品(03799)抽升5.3%；現代牧業(01117)升2.6%。國務院關稅稅則委員會開展部分大豆、豬肉等自美採購商品的排除工作，豬肉股尾段拉高，萬洲(00288)飆4.9%；雨潤(01068)升5.1%。

資源股：銅鈷資源股急漲，洛鉬(03993)獲摩通連升兩級叫買，股價見逾七個月高，收市升6.3%，A股(603993.SH)升3.3%。日前由澳洲除牌的五礦資源(01208)飆6%。嘉能可旗下全球最大、剛果Mutandida銅鈷礦早前停產，料2022年仍難以復產。另外，中國東方(00581)升5.1%；中國鋁業(02600)升2.1%；鞍鋼(00347)升2.8%。

光伏股：輪流炒作，保利協鑫(03800)升7.1%；協鑫新能源(00451)升3.7%；信義光能(00968)升0.2%，連升六日；江山控股(00295)售太陽能電廠予國企，股價飆17.9%。

焦點股份

安樂工程(01977)：附屬涉違競爭法受查，股價復牌挫11.5%。

Hon Corporation(08259)：今早曾升兩成，之後掉頭，尾段暴瀉，曾插79.1%，收市跌74.1%，成交額達2.39億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。