今日 16:43
重要通告
港股直擊
滙豐控股(00005)宣布，獨立非執行董事史美倫已獲委任為香港上海滙豐銀行非執行主席，即日起生效。
史美倫現為滙控主要附屬公司香港上海滙豐銀行獨立非執行董事兼副主席。
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