即巿股評 港股直擊

侵侵又放風話中美貿易談判好好傾，仲話關稅方面，可能有特別消息，華爾街聽到梗興奮，心諗唔通美國放過中國，12月15日又唔加關稅進，甚至之前收緊嗰啲都減少或撤銷，令到美股隔晚由跌轉升。不過咁喎，財長話談判無死線，呢句嘢真係睇市場點演釋，無死線即係唔理12月15日嘅加徵關稅限期，咁可以係慢慢傾又得，快快搞掂又得，總之咪彈性囉。

恒指高開128點，報26345點，開市後升幅一度收窄至92點，見半日低位26309點，其後升幅再度擴大至258點，見過半日高位26475點，但始終26500至26600點阻力甚大，家下連26500個影都冇見，港股市底同美股都難以相提並論。半日恒指報收26396點，升179點；國指則升55點，半日報收10377點。

藍籌股中旺旺(00151)創超過半年高位，半日升2.8%。而銀娛(00027)開市前有大手成交，半日升逾2%，雖然阿Man對濠賭股興趣不大，始終受經濟大氣候影響，不過喺中美關係未完全正常化前，澳門賭牌又逼近續牌期限，無美資參與嘅銀娛，喺成功續牌方面，當然較金沙中國(01928)、美高梅(02282)及永利(01128)等有外資參與嘅集團更有勝算。

至於其他重磅股個別發展，中生製藥(01177)反彈，半日升1.9%，總之一日仲守住10元，此股仍值得保留。港鐵(00066)昨日公布營運數據，社會運動拖累集團全年少賺16億元，不過上周阿Man曾於其他平台發文，表示港鐵財務穩健，現價低殘，喺42元至44元值得吸納。

中美貿易談判正常發展，科網股繼續落鑊，而之前已有大行表示預期明年5G上線後，或現換機潮，預期明年蘋果手機出貨量有增長，今日蘋概股炒高。瑞聲(02018)半日升逾8%，舜宇(02382)亦升逾5%，其他手設股全部走高。除咗手設股之外，晶片股亦有追捧，中芯(00981)及華虹(01347)，尤其後者升勢凌厲。其他輕資產新經濟股亦見資金流入，呢個板塊似乎愈炒愈起勁。

至於司長老公股安樂(01977)，噚日因涉違競爭法，即係工程圍標接受調查，股價今早復牌半日跌8.7%。不過講真呢隻股由上市至今，早初市場所放棄，就算跌到一仆一碌，慘過司長喺倫敦仆親，對一般缸邊友嚟講都無乜影響。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)