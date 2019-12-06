港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆高收，美國總統特朗普續對中美貿談吹暖風，加上人行透過MLF放水，港股今早造好。

恒指高開128點，開市後升幅曾縮至92點，見26309點半日低，及後走高，曾升258點，見26475點半日高，不過缺乏承接下回順。恒指中午收報26396點，升179點或0.7%，大市成交額360.63億元。

國企指數報10377點，升55點或0.5%。

A股先高後回，兩市曾倒跌，滬指半日升0.02%；深成指升0.29%。人民銀行今日開展中期借貸便利(MLF)操作3000億元人民幣，與當日到期量多1125億元人民幣，期限為1年，中標利率為3.25%，與上次持平。

藍籌股方面，旺旺(00151)創逾年半高，半日升2.8%；銀娛(00027)市前有大手成交，半日升2.1%；中生製藥(01177)升1.9%；港鐵(00066)預告社會動盪令全年賺少16億，半日升1.5%。相反，萬洲(00288)跌1.1%；中移動(00941)跌0.3%；石藥(01093)跌0.8%。

焦點板塊

科技股：硬件股續跑出，天風國際蘋果分析師郭明錤稱， iPhone出貨量在2020與2021年分別增長約6%與8%。蘋概股走高，瑞聲(02018)飆8.3%；高偉電子(01415)升4.5%；通達(00698)升3.4%。鴻海系鴻騰(06088)升4.8%；富智康(02038)升2.9%。另外，舜宇(02382)、丘鈦科技(01478)和比亞迪電子(00285)創逾一年高，分別升5.1%、升3.8%和升半成；連續5日回購的小米(01810)升2.3%。半導體行業的華虹(01347)再升6.2%；ASM(00522)升2%；中芯(00981)升1.9%。科網股方面，阿里(09988)彈2.8%；閱文(00772)升1.9%；平安好醫生(01833)升2.8%；禪遊(02660)升3.1%；神州控股(00861)升3.1%。

飲食內需股：個別股份突圍，旺旺(00151)創近一年半高，半日升2.8%；百威亞太(01876)升1.4%；達利食品(03799)升2.2%；現代牧業(01117)升1.7%。

資源股：銅鈷資源股急漲，洛鉬(03993)獲摩通連升兩級叫買，股價見逾七個月高，半日升6.3%， A股(603993.SH)升3.59%。日前由澳洲除牌的五礦資源(01208)飆6%。嘉能可旗下全球最大、剛果Mutandida銅鈷礦早前停產，料2022年仍難以復產。另外，中國東方(00581)升3.7%；中國鋁業(02600)升2.5%；鞍鋼(00347)升2.1%。

焦點股份

安樂工程(01977)：附屬涉違競爭法受查，股份今早復牌，半日挫8.7%。

波司登(03998)：半日再跌4.2%，暫錄四連跌。集團早前公布，發行於2024年到期的2.75億美元可換股債券，利息1厘。

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