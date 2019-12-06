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中金料領展估值受壓長期仍看好 目標看96元

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中金　領展(00823)

評級：首予「跑贏行業」

目標價：96元 (較前收市價79.65元有20.5%潛在升幅)

中金報告指出，雖然預期領展估值仍會受壓，但業務主打必需消費相關，前景值得看好，料股價有兩成升幅。

報告指出，領展增長及估值面臨階段性壓力，惟長期仍值得睇好，因零售物業為必需消費相關，增長韌性強，長期投資收益明晰，同時現估值已防守力強。

故此，中金首予「跑贏行業」評級，目標價看96元，折合3.2%股息收益率，以及1倍市賬率。

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