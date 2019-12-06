即巿股評 港股直擊

全球宏觀經濟，於新舊產業動能的結構性變化日趨明顯，中國亦不例外，像新經濟行業及第三產業已成為了內需零售消費的新動能，並不斷向全國各地深化發展。新零售、短視頻、電商、在線教育、網上銀行、移動支付等，都是以科技賦能從傳統行業中銳變產生。正因新業務營運模式的出現，人力資源招聘模式也需要與時並進，在講求速度和靈活應變的日常營運中滿足人力資源的更新需求新時代，科技賦能的人力資源生態系統將產生不可或缺的戰略優勢。

收入複合増速遠勝同業

近年在新經濟行業的人力資源領域積極拓展，從2016至2018年複合年收入增長率高達1.07倍的人瑞人才科技 (06919)，業績已反映配合時勢需求。集團於2010年開業，並於2011年10月正式成立公司，至今發展已超過八年，近年在中國獨角獸及新經濟領域，成為無人不曉的科技驅動人力資源合作伙伴。長期合作的獨角獸客戶包括今日頭條母公司字節跳動、小紅書、摩拜、去哪兒等，新經濟行業龍頭之一的騰訊控股(00700)，也是集團客戶之一。集團透過科技驅動人力資源服務，成為中國最大的靈活用工服務商，2016至2018年來自靈活用工服務之收入複合年増長率超過1.18倍，遠勝同業。

逾四成獨角獸合作伙伴

同時，按2017年中國獨角獸排名計算，在164間獨角獸企業當中，69間(佔比42.1%)為人瑞人才科技客戶，因此被市場專家公認為中國獨角獸和新經濟公司策略人力資源合作伙伴。集團目前旗下業務包括靈活用工服務，專業招聘和其他人力資源服務如業務流程外包、企業培訓服務和勞務派遣服務等。2019年上半年，靈活用工收入佔比達95%。而今次上市集資，九成淨額用於業務拓展，包括擴大業務地理範圍；擴大行業範圍；擴展業務流程外包及獵頭服務；進一步提升一體化人力資源生態系統及建立人工智能及數據挖掘技術；進一步推廣品牌及營銷推廣活動；以及全球擴張策略。預期那不少於9.28億元的集資淨額，因着以上安排，相信會逐步反映到業績增長之上，從而帶動上市後股價上揚。

多名具實力投資者支持

值得留意集團招股前後有多名投資者入股，分別是四名上市前投資者(合共約5458萬股，佔權36.26%)，以及兩名基石投資者(合共約772萬至838萬股，佔權5.13%至5.57%)，六名投資者合共持有約6230萬至6296萬股，佔權不少於41%，他們均設有上市首半年禁售期，至少傾向屬中線投資者，亦暗示對業務並股價前景有信心。另想指出兩名基石投資者分別是馬來西亞富商古潤金旗下的金陽(中國) 有限公司，以及著名長線投資基金晨曦投資Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.，合共認購總值為2850萬美元(折合約2.24億港元)，龐大認購金額視為對集團有信心之另一證明。

若再翻閱晨曦投資近年的戰績，2019上半年同樣以基石投資者身分，入股中國東方教育 (0667)，即使以高於中間價 (11.03元)的11.25元上市，至今上市未足半年，以12月3日收報15元計算，較上市價高逾33%；而期內高位為17.56元，更較上市價高逾56%，所以今次投資於人瑞人才科技，股價表現亦令人期待。最後想指出今次招股規模為3,800萬股，遠低於1億股足見規模偏少，反映股份在市場上的流通量少，加上扣除基石投資者持股後，上市後街貨量最多僅約3000萬股，配合上述市場對集團服務需求甚殷，有利上市後股價表現。同時，按招股價上限28.9元計算，上市時市值可望超過43億元，不難突破入圍深港通市值門檻50億元，後市利好因素不少。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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