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【異動股】江山控股狂飆八成半 售太陽能電廠予國企

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江山控股(00295)落鑊急飆，曾升85.1%，見0.125元，現升47.8%，成交額462萬元。

集團公布，出售陝西省榆林市的100兆瓦太陽能發電廠全部股權，作價4.46億元人民幣。

出售的太陽能發電廠已完成建設及開始發電，並已連接電網。

買家為在上交所掛牌的國投電力控股，其最大最終實益擁有人為國資委。

該公司稱，擬把出售事項所得款項淨額，用於償還債務以減少財務費用，從而降低資產負債比率。

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