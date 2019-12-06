即巿股評 港股直擊 香港財經

剛從福岡回港，還未重新掌握大市節奏，便要立即出發前往台北，年結前還要多跑一兩個項目，2019年才能作結。上周提到，投資者可留意二線實力股中國東方(00581)的買入機會，並建議可待其回調至3元水平吸納。中國東方昨日最低跌至2.86元，雖曾一口氣失守10天及20天線，但仍算守在50天線之上，埋單收報2.94元，目前已跌至可買第一注的階段。

總體而言，筆者對後市走勢仍然相對樂觀，畢竟恒指現時尚算在上升通道中運行，加上浪頂仍高於浪頂，浪底仍高於浪底，暫時毋須看得太淡。在多隻藍籌股中，以長和(00001)及金沙(01928)走勢較為對辦，兩者股價已處於調整期末段，有意利用槓桿方式炒作的投資者，不妨從此兩股入手。長和反彈目標上望72.5元，至於金沙則以39元作目標。

半年純利輕微增長

承接上周以二線實力股作買貨策略，投資者本周先行留意股價有機會追落後的信義玻璃(00868)。筆者與信義系識於微時，多年來先後考察過其位於內地不同廠房，亦見證其從一家上市公司變成四間上市公司。回說信玻業務，經過分拆後，信玻現時主力從事浮法玻璃、汽車玻璃及建築玻璃，分佔集團總收入47.4%、29.6%及23%；從地域分布來看，大中華、北美洲、歐洲及其他國家分佔總收入65.7%、11.9%及3.9%及18.5%。

截至今年6月底止，信玻中期收益下跌3.8%至74.5億元，純利增長5.8%至21.2億元，每股盈利0.529元。收入下跌主要由於浮法玻璃平均售價降低所致，然而純利仍能錄得增長，主要靠汽車玻璃與建築玻璃的毛利增加所致。除此之外，來自信義光能(00968)及信義能源(03868)的貢獻亦是純利增長的其中一個因素。

目前信玻持有信義光能約24.4%股權，而信義光能則持有信義能源52.7%股權，持有信玻等於同時持有信義光能及信義能源。年初至今，信義光能股價接連破頂累升一倍，期內信玻則僅升約13%，即使同業福萊特玻璃(06865)亦累升超過1.3倍，反映信玻股價明顯落後。信玻昨日收報9.22元，現價相對今年預測市盈率(P/E)約8.7倍，估值合理。

貌似走出狙擊陰霾

信玻股價落後，相信最大的原因與今年6月曾被沽空機構GMT狙擊有關，該報告認為信玻未有證據證明有能力將內地資金調動至香港作派息用途，懷疑信玻的派息全部透過發行港元債融資，以及在境外出售資產支付。當時GMT報告亦指出，信玻以折讓9.2%的配售價減持信義光能3.14億股，套現近12億元，舉動令人大感意外，報告指控信玻或存在其他欺詐行為，例如現金流造假等。

GMT報告所言是否屬實，筆者亦無答案，畢竟GMT亦曾狙擊長和(00001)，該機構舉動實在令人費解。信玻遭到狙擊後，股價最低於8月15日跌至7.01元，現價已較8月中低位反彈約三成，反映集團已走出狙擊陰霾。信玻現於高位整固，投資者毋須急於即時買貨，可待其回調至50天線約9元邊水平吸納，首站先試11.3元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產