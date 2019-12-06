港股直擊 即巿股評

港鐵(00066)高開2.2%，報44.5元，成交額581萬元。

集團公布，由於香港社會動盪，集團的香港客運業務、香港車站商務，以及香港物業租賃業務已受到不利影響，這情況已導致乘客量下跌、若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更換，同時為提升人手和保安水平以及提供租金優惠和寬減而產生的其他費用。

該公司估計，上述事項將會對截至12月底止年度，香港經常性業務的淨利潤帶來負面財務影響合共約16億元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。