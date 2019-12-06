港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普對中美貿談續吹暖風，隔晚美股反覆靠穩。港股昨日回升154點後，料今日早段於26200點水平爭持。

道指早段曾升95點，其後掉頭倒跌86點，最終收市升28點或0.10%，報27677點；標指進賬0.15%，收報3117點；納指升0.05%，收報8570點。

特朗普表示，華府正在與北京就貿易議題進行談判及討論，目前進展順利。特朗普又稱，美國原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施可能有變，但中美的談判代表仍未討論這個問題。

財長努欽則形容，貿談「正處於軌道上」。

數據方面，勞工部公布首次申領失業救濟人數，經季節調整後按周減少1萬人，至20.3萬人，好過預期；10月貿易赤字按月收窄7.6%，跌至16個月最低的472億美元，低過預期；10月工廠訂單按月升0.3%，符預期；10月耐用品訂單整體按月揚升0.5%，稍遜預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報56.95元，較本港收市低0.25元；騰訊(00700)ADR收報330.45元，高0.45元；國壽(02628)ADR收報19.67元，低0.07元.；中海油(00883)ADR收報11.3元，無升跌；中石油(00857)ADR收報3.55元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.33元，低0.03元；中移動(00941)ADR收報59.2元，跌0.1元；聯通(00762)ADR收報6.75元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報2.98元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26190點，較本港收市低水27點。夜市期指收報26264點，較昨日恒指收市高水47點。恒指昨收報26217，升154點或0.6%。

焦點板塊

中資券商股：陸續公布上月表現，海通證券(06837)11月淨利潤按年下跌52.87%；華泰證券(HTSC)(06886)按年跌58.4%；國泰君安(02611)跌2.09%；中國銀河(06881)跌27.65%。相反，招商證券(06099)11月淨利潤按年上升23.8%；廣發証券(01776)增長62.66%。

焦點股份

港鐵(00066)：公布由於香港社會動盪，集團香港客運業務、香港車站商務，以及香港物業租賃業務已受到不利影響，已導致乘客量下跌、若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更換，同時為提升人手和保安水平以及提供租金優惠和寬減而產生的其他費用，估計對全年香港經常性業務的淨利潤帶來負面財務影響合共約16億元。

中國海外發展(00688)：11月合約物業銷售金額約248.07億元，按年增長13.07%；首11個月，累計合約物業銷售按年增長25.79%。

小米(01810)：昨日回購2202.88萬股，涉約2億元，連續5個交易日，合共斥資約9.9億元回購股份。

綠城(03900)：首11個月合約銷售額按年升33.69%。

安樂工程(01977)：旗下安樂機電的營業地點周三遭競委會人員調查，股份今早復牌。集團控股股東為律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶。

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