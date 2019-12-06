即巿股評 港股直擊

昨日「又」再傳出中美首階段貿易協議談判取得進展，市場對中美貿易談判的疑慮「又再」減低，港股也因而跟隨外圍股市反彈，恒指全日升154點或0.6%，收26217點，大市全日成交金額669.33億元。

今年以來投資者已不只一次對中美貿易談判存有期望，但最終又會再度失望，筆者認為中美貿易談判要真正取得進展並不容易，特別是美國總統特朗普一貫「說了不算」的態度，投資者不宜憧憬中美貿易談判短期內能取得成果。此外，美聯儲將於12月10日至11日召開議息會議，根據彭博資訊顯示，市場預計聯儲局維持利率不變機會達9成以上，這情況下港股要真正展開新一輪較大型的升浪並不容易，現階段只宜採取候低吸納的策略，特別是一些過度超賣的股份。

選股方面，建議可留意友邦(01299)，截至今年九月底止，該公司第三季新業務價值為9.8億元(美元．下同)，按年僅升1%；新業務價值利潤率為67%，

按年升5.9個百份點。香港業務第三季新業務價值錄得雙位數字下降，但若不計及香港業務，第三季新業務價值按年升14%。

筆者認為友邦的股價在今年7月至10月期間出現急跌，是過度反映本港社會事業對其香港業務所帶來的影響。今年下半年訪港內地客人雖減少，影響其內地客源。惟筆者認為以友邦的規模，日後要重新建立一個更佳的銷售渠道並不困難，也可借助前海及澳門等鄰近地點開拓更多的內地客源。其股價自10月底已由低位回升，建議可候77元以下分批吸納，目標88元，跌穿74元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益