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美國人力資源機構ADP Employer Services周三公布有「小非農」之稱的11月ADP私人新增職位僅6.7萬個，屬5月以來最差，且較預期少逾一半，反映美國就業市場或呈萎縮。市場原本估計今天公布的非農就業職位將增18.7萬個，失業率保持在3.6%的50年低位，但隨着ADP就業報告遠遜預期，上述預估數字正被質疑或過於樂觀。

此外，美國供應管理協會(ISM)11月非製造業採購經理指數(PMI)意外下滑至53.9，不及市場預期。較早前公布的當地製造業活動數據亦有收縮跡象，其中新訂單更見2012年後最低水平，經濟狀況似乎存在隱憂。

美國經濟疲態復現，加上貿易保護主義問題惡化，市場對於美國延續減息的預期再度升溫。利率期貨顯示，交易員估計聯儲局明年1月減息四分一厘的機會增至14.8%，較一個星期前上揚近5個百分點，不利美元後市。炒家看淡美元的情緒漸漸高漲，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)披露的倉位變動分析，非商業投資者所持美滙指數淨倉合約數目已連跌8個星期，最新報24129張，屬7月初以來的5個月新低。

美國總統特朗普除了周圍燃點「關稅火頭」之外，又再次高調向聯儲局施壓，敦促局方採取行動──減息和寬鬆政策，冀「打壓」美元以免被其他國家佔便宜。

附【圖】所見，美滙指數周三(4日)曾見97.433的一個月低位，昨日於亞洲時段繼續偏軟。目前美滙指數略為失守俗稱牛熊線的200天線，而14天RSI則進一步跌穿50中軸，技術走勢稍微轉差；若短期未能收復200天線，不排除將下試是次升浪回調23.6%支持位(約96.973)。當然，在明顯失守去年初至今形成的上升通道底部(迴歸線兩個標準差)之前，美滙指數仍未確認轉弱。

雖然美滙指數短期未虞大瀉，與其「息息相關」的新興市場卻受到青睞。本報EJFQ系統新興市場資金流指標連月來反覆上揚，最新報0.1402，創今年2月28日後新高，反映資金正加快部署新興市場股債。

綜觀2019年全球股市表現，美股連番破頂，惟新興市場除了印度及巴西股市保持在歷史高位之外，其他大多數皆處於區間整固階段，令MSCI新興市場指數今年僅錄得約7%的升幅，顯著跑輸美股。考慮到MSCI新興市場指數最新市盈率僅15倍左右，相比起美股的接近21倍水平，大有追落後空間。

隨着多個新興國家(特別是亞洲區)持續推出財政及貨幣政策支撐經濟，愈來愈多機構看好新興市場。國際貨幣基金組織(IMF)早前發表報告，認為新興經濟體將是明年全球增長的火車頭。摩根士丹利亦指出，全球20間主要央行已在今年採取寬鬆措施，預估2020年仍有逾10間央行繼續「放水」，而且集中於新興國家，可望為相關資產價格帶來刺激，投資者宜多加留意。

信報投資研究部

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