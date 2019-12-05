即巿股評 港股直擊

港股仍受中美兩國貿易談判困擾，雖然恒指仍有154點升幅，惟總成交只得六百多億港元，要見27000點看來仍需等有正面消息，反而成交弱就表明資金入市意欲不大，加上人民幣走弱，市場觀望氣氛濃厚。

中小型房企較進取

內房合景泰富(01813)上月銷售強勁刺激股價連升數日，合景泰富股價於近期一眾內房屬最搶鏡，初步其他內房亦普遍不差，特別中小型發展商為求生存往往減價更為進取，相對大型內房靈活走位多變，阻力於9.8至10元之間，若能突破有機會如花旗報告唱好合景泰富睇11.8元位置。

中央政策鬆綁有助內房

內地多個市已推出限購鬆綁政策，譲符合招商引資企業員工、行政企事業單位員工及高學歴人才可以購房，預期內地會有更多城市進行鬆綁，市場估計人行可能快將有配合房地產的融資政策放寬舉動，特首林鄭提出港澳人士亦可於大灣區免社保方便購房，模擬是該區的一批潛在購房者，有助該區的內房股，過往多次提及大灣區內房股仍值得投資，像時代中國(01233)這些於區內土地儲備豐富，且現時多隻內房股不論市盈率及股息仍屬吸引，可以趁大市調整逢低買入，例如中海外(00688)、華潤置地(01109)、龍光地產(03380)、旭輝(00884)等，住房是人民改善生活後的追求品，購房換房仍是今天內地民眾的話提。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。