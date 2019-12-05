重要通告 港股直擊

中國創新投資(01217)及中國趨勢(08171)公布，執行董事、主席兼行政總裁向心，以及替任董事龔青，已於今日委託律師，向台北地檢署提出解除出境限制呈請，目前正在等待台北地檢署的研覆。

自稱中國間諜的王立強上月在澳洲稱，中國創新投資在台灣提供經費影響選舉，該公司負責人向心及其妻龔青在台灣被限制出境。

台北地檢署其後表示，向心夫婦用其他人名義出資購買信義區兩個房產，價值超過1億元新台幣，正追查資金來源及流向，不排除派員要求澳洲當局提供相關資料。