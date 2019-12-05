港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普突對貿談吹暖風，港股今日反彈，恒指高開237點，報26300點，已見全日高，之後即回順，升幅曾縮至71點，見26134全日，午後升幅稍為拉闊，收報26217，升154點或0.6%。

北水淨流入21.64億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

南下資金掃科技股，騰訊(00700)有2.9億元淨入；美團點評(03690)有8283萬元淨入。另外，小米(01810)有5888萬元淨入；中芯國際(00981)有1.28億元淨入；舜宇(02382)有971萬元淨入；中興通訊(00763)有675萬元淨入。

北水亦續吸重磅內銀，建行(00939)有6.41億元淨入；工行(01398)有1.49億元淨入。相反，信行(00998)有8530萬元淨走；新華保險(01336)有2570萬元淨走。

其他藍籌股方面，友邦保險(01299)有6342萬元淨入；吉利(00175)有5276萬元淨入；中國生物製藥(01177)有286萬元淨入。相反，港交所(00388)有1.36億元淨走。

擬發可換股債的波司登(03998)有2240萬元淨入低吸。

宇華(06169)有5922萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、中芯、工行、港交所、美團、舜宇、新華保險、信行及小米。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、美團、宇華、中芯、中興、波司登、舜宇、吉利、中生製藥及友邦。