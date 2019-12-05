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今日 18:18 重要通告 港股直擊

中聯重科監事及高層人員擬減持A股

中聯重科(01157)公布，近日分別收到公司監事何建明、副總裁熊焰明、副總裁孫昌軍、副總裁郭學紅、副總裁付玲、副總裁杜毅剛、助理總裁王永祥、助理總裁羅凱、助理總裁田兵、助理總裁唐少芳及投資總監申柯就彼等計劃減持公司Ａ股的通知。

相關人士計劃自今日起15個交易日之後的6個月內減持公司A股，其中2019年合計減持A股不超過773.76萬股A股，佔總股本的0.0983%；若2019年完成減持，2020年合計減持不超過580.34萬股A股，佔總股本的0.0737%。

下載港交所通告原文

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