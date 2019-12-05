港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普突改口風，表示中國貿談進展非常順利，更有報道稱12月15日前中美可達成首階段協議，隔晚美股連跌三日後反彈，港股亦跟隨反彈過百點，惟市場戒心仍重下，成交更創兩周低。

恒指高開237點，報26300點，但已是全日高位所在，大市反彈乏力，升幅收窄至71點，低見26134，午後大市升幅擴，但買盤未有進取買入，令大市在26200點附近爭持。最終恒指收造26217，升154點或0.6%；國企指數收造10321，升67點或0.7%，大市成交669.3億元，為11月20日後交投最弱。

個股上升比例55%，下跌比例為45%。

即月期指升184點或0.71%，報26246，高水29點，成交11.86萬張。

美國總統特朗普昨日表示，兩國貿易協議可能要拖到2020年美國總統大選後才達成。不過，他最新指出，與中國的貿易談判進展非常順利，較昨日言論更加積極。外電消息稱，首階段協議將取消的關稅規模，雙方更加接近達成共識，美方料協議將在美國定於12月15日提高關稅之前完成。

藍籌股大致反彈。騰訊(00700)、工行(01398)與滙控(00005)各升0.4%；建行(00939)漲0.5%；平保(02318)走高0.7%；但友邦(01299)下滑0.1%；港股成交乾，港交所(00388)收市微跌0.4%。

焦點板塊

手機股：舜宇(02382)及丘鈦(01478)獲瑞信升目標價，股價雙雙造好，舜宇與丘鈦各飆5.3%；瑞聲(02018)為升幅最大藍籌，收市反彈6.8%；通達(00698)漲3.6%；比亞迪電子(00285)彈升8.1%；鴻騰(06088)走高1.6%；同系的富智康(02038)再升0.7%。

晶片股：華虹(01347)獲里昂轉軚睇好，將評級由「跑輸大市」跳升到「買入」，目標價大升47%至20元，全日再勁飆15.1%；中芯(00981)再升2.5%；ASM(00522)也揚3.4%。

5G股：聯通(00762)採購與招標網顯示，華為、中興(00763)、愛立信及諾基亞，中標5G模組網建設及應用示範採購名單，中興揚3.6%；主要大客是愛立信的京信(02342)，揚5.5%；摩比(00947)升1.1%；鐵塔(00788)也升1.3%；中通服(00552)升0.8%。

金礦股：避險情緒突然冷卻，金價及銀價回吐，金礦及白銀相關股齊急吐。招金(01818)挫5.9%；山東黃金(01787)回吐2.6%；紫金(02899)跌0.3%；中國白銀(00815)插7.1%；旗下金貓銀貓(01815)下滑1.3%，SPDR黃金ETF(02840)則吐0.8%。

焦點股份

波司登(03998)：發行於2024年到期的2.75億美元可換股債券(CB)，利息1厘，收市大跌6.5%，成交有4.73億元。

平安好醫生(01833)：與科技公司默克簽訂戰略合作協議，股價全日再揚4.1%，更錄三連升，成交有3.4億元。

中國稀土(00769)：昨日抽升17.6%，今日沽壓顯著，全日急吐6.9%，成交有1114萬元。

景業名邦(02231)：首日掛牌，收報3.23元，較招股價3.16元，高2.2%，成交額1.42億元。不計手續費，一手1000股賺70元。