今日 17:01
重要通告
港股直擊
中信銀行(00998)公布，收到銀保監會的批覆，批准該行出資不超過50億元人民幣，籌建信銀理財有限責任公司。
籌建工作完成後，將按照有關規定和程序向銀保監會提出開業申請。
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