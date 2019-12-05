港股升幅拉闊，曾升逾170點，仍在上午波幅內走。截至下午約3時41分，恒指報26209點，升147點或0.6%，大市成交額579.95億元。
國企指數報10319點，升65點或0.6%。
A股午後走高，滬指收市升0.74%；深成指升1.15%。
舜宇(02382)和瑞聲(02018)領放，最新分別飆5.4%和6.4%。
中資金融股隨A股走高，財險(02328)、信証(06030)、新華保險(01336)和郵儲行(01658)升逾2%。
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港股升幅拉闊，曾升逾170點，仍在上午波幅內走。截至下午約3時41分，恒指報26209點，升147點或0.6%，大市成交額579.95億元。
國企指數報10319點，升65點或0.6%。
A股午後走高，滬指收市升0.74%；深成指升1.15%。
舜宇(02382)和瑞聲(02018)領放，最新分別飆5.4%和6.4%。
中資金融股隨A股走高，財險(02328)、信証(06030)、新華保險(01336)和郵儲行(01658)升逾2%。
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