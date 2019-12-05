港股直擊 即巿股評

侵侵對貿易戰態度雖強硬，近日更不斷開其他戰線，又巴西又法國，一副你驚我唔驚嘅模樣，仲話唔急同中國達成協議，去到明年總統大選後先搞都未遲，但其性格一向飄忽，不改其一啖砂糖，一啖屎嘅作風，之前餵咗啖屎畀你，隨即又餵番啖砂糖畀你，隔晚又表示與中國貿易談判進展相當順利，隔晚美股應聲反彈。不過今早港股高開低走，反彈力水認真麻麻。

恒指高開237點，見過半日高位26300後即掉頭下，升幅一度收窄至71點，盤中曾低見26134點。中午恒指報收26148點，升86點；國指報收10294點，升40點。港股明顯缺乏彈力，有心無力，可見市底仍然偏弱。

貿易談判一話有進展，侵侵一句就令相關貿戰敏感股急彈，手機設備股回升，盤中瑞聲(02018)及舜宇(02382)曾升逾4%，不過午市升幅收窄，前者升幅2.7%，後者升3.6%，成為半日最大升幅藍籌股。不過阿Man認為一日中美未落實簽署首階段貿易協議，相關股份走勢都會反覆，見升追升好易中伏。

至於其他科網股亦見反彈，好可惜係騰訊(00700)呢件前度大哥，高開見333.6元後，中午收市都係企唔穩330元，走勢仍然濕滯。阿里巴巴(09988)連跌四日後反彈，半日報收192.1元，暫時守喺190元樓上，阿里走勢算唔錯。至於美團(03690)先升後回軟，暫時喺100元水平爭持。

其他重磅股個別發展，大部份股份都唔見有乜反彈力，而喺貿易戰消息左右下，再加上12月假日氣氛濃厚，投資者都唔多願意入場，態度較為審慎。雖然最新消息指中美首階段協議有望於12月15日，美國提高中國進口商品關稅前完成，但總之一日未塵埃落定，隨時都有變數。港股睇怕要重上二萬七點有一定難度，至怕係26000點失守，恐怕25800見硬，落唔落25500點要睇外圍如何，暫時恒指將於25800至26500點徘徊。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)