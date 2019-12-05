港股直擊 即巿股評

特朗普突改口稱中國貿談進展非常順利，隔晚美股連跌三日後反彈，但市場戒心仍重下，今早抽高逾兩百點後升幅大縮。

恒指高開237點，報26300點，但已是今早高位所在，大市反彈乏力，升幅收窄至71點，低見26134，中午挨近低位收市。恒指半日收造26148，升86點或0.3%；國企指數中午收造10294，升40點或0.4%，大市成交358.1億元。

美國總統特朗普昨日表示，兩國貿易協議可能要拖到2020年美國總統大選後才達成。不過，他最新指出，與中國的貿易談判進展非常順利，較昨日言論更加積極。外電消息稱，首階段協議將取消的關稅規模，雙方更加接近達成共識，美方料協議將在美國定於12月15日提高關稅之前完成。

藍籌股大致回升。騰訊(00700)、建行(00939)及滙控(00005)各反彈0.2%；下滑0.8%；工行(01398)漲0.4%；平保(02318)走高0.6%；但友邦(01299)無升跌；蒙牛(02319)為表現最曳藍籌，中午跌0.7%。

焦點板塊

手機股：舜宇(02382)及丘鈦(01478)獲瑞信升目標價，股價雙雙造好，舜宇更是升幅最大藍籌，中午揚3.6%；丘鈦升2.3%；瑞聲(02018)也反彈2.8%；通達(00698)漲3.6%；比亞迪電子(00285)揚3.7%；鴻騰(06088)走高2%；同系的富智康(02038)再升0.7%。

晶片股：華虹(01347)獲里昂轉軚睇好，將評級由「跑輸大市」跳升到「買入」，目標價大升47%至20元，半日再飆13.2%；中芯(00981)再升2.7%；ASM(00522)也漲2.7%。

金礦股：避險情緒突然冷卻，金價及銀價回吐，金礦及白銀相關股齊急吐。招金(01818)挫5.5%；山東黃金(01787)回吐2.6%；紫金(02899)跌0.6%；中國白銀(00815)插8.3%；旗下金貓銀貓(01815)也挫4%，SPDR黃金ETF(02840)則吐0.7%。

焦點股份

波司登(03998)：發行於2024年到期的2.75億美元可換股債券(CB)，利息1厘，中午大跌7%，成交有3.2億元。

平安好醫生(01833)：與科技公司默克簽訂戰略合作協議，股價半日再揚4.3%，暫錄三連升。

中國稀土(00769)：昨日抽升17.6%，今早吐壓顯著，半日急吐8%，成交有8.9億元。

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