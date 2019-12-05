即巿股評 港股直擊

在12月中新一輪徵收關稅的期限之前，中美貿易談判消息極為反覆，政治市極特別敏感。過去三十年12月恒指表現，19次升，11次跌，即使下跌，跌幅亦未見很大，且看今次會否大步檻過。除中美貿談因素，亦要留意本月稍後舉行的中央經濟工作會議，會為明年經濟增長目標定調。年底前恒指重要支持仍是25800點，即10月11日上升裂口及50月線附近，阻力是26500點。中美博弈仍將會是明年主題，投資者要做好風險管理，明年重點去鎖定一些本身利好因素驅動的強勢股。

今早在公仔箱重點講本港上市ETF，目前多達193隻，市值高於10億港元只有27隻，另大概有30隻ETF在過去20日平均成交金額多於100萬元。

回報方面，過去一年跑贏恒生指數多達147隻。以人民幣計價的A股ETF，以及美國納指ETF表現較好，年初至今回報均超過三成。另外，其他地區如印度、巴西、台灣、菲律賓及印尼的ETF表現亦好過恒指。所以如果閣下對明年本港經濟及本地藍籌股看法審慎，不妨考慮投資跟香港經濟關連不大的ETF，作分散投資，捕捉市場或行業趨勢。

中國生物科技行業前景值得看好，主要是內地人口持續老化帶來需求，中產崛起下市場增長空間大，政府亦十分支持發展創新藥，中國藥企在生科領域上已投入大量研發開支，正陸續有突破性新藥推出市場，將取得回報。Global X 中國生物科技ETF(02820)今年7月下旬在本港掛牌，該ETF目的是追蹤及複製「Solactive中國生物科技指數」的表現，基金管理人是未來資產環球投資(香港)，資產以人民幣計價，以港元為交易貨幣，目前管理費為每年百分之0.5，不用繳付印花税。

Solactive中國生物科技指數由20隻成分股所組成，包括在港股、內地A股，以及在美國上市的股份，當中有從事藥物研發平台業務、亦有製藥公司。截至12月3日，中國生物科技ETF首十大持股如下：

股份名稱 交易所 比重 (%) 百濟神州(BGNE) 納斯達克 8.2 無錫藥明康德(603259.SH) 上海證券交易所 7.04 貝達藥業(300558.SZ) 深圳證券交易所 6.9 康泰生物(300601.SZ) 深圳證券交易所 6.89 恆瑞醫藥(600276.SH) 上海證券交易所 6.71 信達生物(01801) 香港聯交所 6.14 中國生物製藥(01177) 香港聯交所 5.71 華蘭生物(002007.SZ) 深圳證券交易所 5.47 藥明生物(02269) 香港聯交所 5.45 泰邦生物(CBPO) 納斯達克 5.36

策略方面，可參考作為明年股票投資組合的一部分，50個單位為一手，一手成本只為三千多元，方便分段收集作中長線投資。近日價格回落至50天線有支持，可以開始收集，博明年上半年繼續一浪高於一浪發展。

羅崇博 (杜比)