平安好醫生(01833)與科技公司默克簽訂戰略合作協議，推動股價今早造好，最高見過54.65元，揚5%，新造54.55元，仍漲4.8%，重上50天線(現處54元)，成交金額1.49億元。
該股暫錄三連升，現價計，累揚5.3%。
該股與科技公司默克簽訂戰略合作協議，雙方將探索在慢病管理等方面的數碼醫療綜合解决方案，推動中國智慧醫療健康發展。
至於母公司平保(02318)升0.8%，成交有4.18億元。
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