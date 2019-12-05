港股直擊 即巿股評

傳中美首階段談判突有望在12月15日死線前達成，美股連跌三日後急彈，港股預託證券(ADR)預示今早有望回升過百點。

彭博周三亦引述消息人士稱，兩國討論首階段貿易協議削減關稅的問題有進展，受消息樂觀氣氛帶動，隔晚美股道指曾反彈224點，高見27727，之後回順，最終道指收報27649，仍升146點或0.53%；標指上揚0.63%，收報3112點。納指升0.54%，收報8566點，其中油價急升，推動能源股造好，埃克森美孚升1%；Google兩創辦人退居幕後，母公司Alphabet升2%；旅遊平台Expedia行政總裁辭職，股價飆6.2%，為升幅最大標指成分股。

美國原油庫存六周來首度回落，加上市場憧憬石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)可能增大減產力度，推動油價造好，紐約1月期油收市升2.33美元或4.2%，每桶報58.43美元，是11月21日以來最高。倫敦布蘭特2月期油收市升2.18美元或3.6%，每桶報63美元。兩款期油均創下9月16日以來最大單日升幅。

避險情緒降溫，紐約金價從近一個月高位回落，紐約2月期金收市回落4.2美元或0.3%，每盎斯報1480.20美元。

富時羅素今早宣布，A50成分股將有出現變動，將牧原股份(002714.SZ)、立訊精密(002475.SZ)納入富時中國A50指數，同時踢走中交建A股(601800.SH)及寶鋼(600019.SH)，上述變動會在12月20日交易日收市後生效。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍上揚。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.11元，較本港收市升0.11元；騰訊(00700)ADR收報331.1元，高2.5元；國壽(02628)ADR收報19.57元，高0.09元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報11.41元，高0.25元；中石油(00857)ADR收報3.58元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報4.36元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報59.25元，無升跌；聯通(00762)ADR收報6.73元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3元，無升跌。

ADR港股比例指數報26200，較周三恒指收市高138點或0.58%。恒指昨日一度插近四百點，低見25995點，收報26062，挫328點或1.3%，兩日累挫382點或1.4%。

焦點股份

小米集團(01810)：再回購股份，於昨日回購225.38萬股，每股價格9元，涉及金額約2030.6萬元，該公司自上周五(11月29日)起，已連續4個交易日，合共斥資約7.9億元回購股份。

信德集團(00242)：旗下兩間持有80%股權的合資公司，分別以約22.28億元(人民幣‧下同)及24.84億元，合共約47.12億元，向深圳華僑城收購上海華合和上海華筵各50%股權。

碧桂園(02007)：11月錄歸屬公司股東權益的合約銷售金額約601.5億元人民幣，按年增加78.22%，合約銷售建築面積約726萬平方米，按年增加80.54%。

波司登(03998)：傳將按每股4.91元至5.1元，配售2億美元可換股債，最多可達2.75億美元，年期最長5年。換股價較該股昨日收市價3.85元，溢價27.53%至32.47%。

景業名邦(02231)：今日首掛，上日暗盤表現靠穩，耀才暗盤交易中心資料顯示，景業名邦暗盤收報3.2元，較招股價3.16元，高0.04元或1.27%。一手1000股，不計手續費，賬面賺40元。