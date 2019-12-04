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今日 18:11 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入近23億 吸建行 工行 中移動

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港股連跌兩日，恒指低開319點，開市後跌幅曾縮至199點，見26191點全日高，但之後本港上月PMI出爐，創沙士後最差，大市隨即跌幅擴大，曾插396點，低見25995點，創10月11日以來新低，稍穿兩萬六見支持，收報26062，挫328點或1.3%；兩日累挫382點或1.4%。

北水淨流入22.67億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸重磅內銀，建行(00939)有7.64億元淨入；工行(01398)有2.29億元淨入。相反，信行(00998)有1905萬元淨走。

科技股方面，美團點評(03690)有1.75億元淨入；小米(01810)也有1.48億元淨入；中芯國際(00981)有4193萬元淨入。相反，舜宇(02382)有1313萬元淨走；騰訊(00700)有3666萬元淨走。

其他藍籌股方面，中國移動(00941)有2.08億元淨入。相反，港交所(00388)有1.51億元淨走；石藥(01093)有710萬元淨走。

個別車股吉利(00175)有1.44億元淨入；廣汽集團(02238)有5715萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：宇華(06169)有1.07億元淨走；融創(01918)有2497萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、美團、信行、中移動、小米、港交所、中芯及舜宇。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、美團、吉利、宇華、舜宇、融創、中芯、建行、石藥及廣汽。

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