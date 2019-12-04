港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普昨晚言論，令市場擔心中美首階段協議短期達成機會渺茫，隔晚美股道指創近兩個月最大單日跌幅後，累港股一度插近四百點，勉強守住兩萬六收市，兩日累挫382點或1.4%。

受美股拖低，恒指低開319點報26071，開市後跌幅曾縮至199點，高見26191點，但公布本港上月PMI創沙士後最差，大市隨即跌幅擴大，曾插396點，低見25995點，創10月11日以來新低，稍穿兩萬六暫見支持，大市跌幅收窄，餘下時間在26100穿梭。恒指收造26062，挫328點或1.3%；國企指數收造10254，挫101點或1%，大市成交718.6億元。

美國總統特朗普較早時表示，中美可能要到2020年美國總統大選後才達成貿易協議。商務部長羅斯(Wilbur Ross)亦稱，與中國達成合適的貿易協議，遠比趕在某個期限前達成協議重要。

另外，IHS Markit公布，經季節調整後，本港11月採購經理指數(PMI)跌至38.5，按月下跌0.8，顯示私營經濟陷入自2003年沙士以來最嚴重衰退。

個股上升比例34%，下跌比例為66%。

即月期指跌319點或1.2%，報26062，低水1點，成交13.53萬張。

藍籌股近乎全軍覆沒。友邦(01299)跌1.7%；滙控(00005)降1.6%；騰訊(00700)失330元關，收市下滑0.7%；建行(00939)微跌0.5%；工行(01398)降1.1%；平保(02318)跌1.5%；聯通(00762)無升跌；恒生(00011)挫1.8%創52周新低；吉利(00175)是唯一錄得升幅藍籌，收市微漲0.5%。

焦點板塊

金礦股：隔晚歐美股市下挫，資金重回黃金避險，推動金價上日升逾1%，金礦股跑出，山東黃金(01787)炒高8.9%；招金(01818)飆6.6%；中國黃金國際(02099)也升2.7%；SPDR金ETF(02840)則升1.7%；連帶中國白銀(00815)也飆12%；旗下金貓銀貓(01815)也炒高10.3%；但紫金(02899)跟市跌0.3%。

晶片股：中美摩擦再次升温，市場相信中國會轉用更多國產晶片，晶片股逆市上揚，華虹半導體(01347)表現最叻，收揚6.3%；中芯(00981)也升2.6%；下游晶片設備商ASM(00522)微漲0.2%。

手機股：美國傳重新考慮將華為踢出金融體系，零件供貨商相關股份受壓。舜宇(02382)挫3.5%；瑞聲(02018)挫3.7%，為包尾藍籌股；比亞迪電子(00285)也跌3.3%；通達(00698)跌1.8%；丘鈦(01478)挫3.9%；信利(00732)跌2%；鴻騰(06088)降3.2%。

內房股：人民幣離岸價隔晚一度貶至7.087兌一美元，屬重資產類的內房股受壓。中海外(00688)急吐3.1%；碧桂園(02007)降1.4%；潤地(01109)跌1.8%；恒大(03333)跌1.5%；融創(01918)跌1.3%；世茂(00813)降2%；富力(02777)挫3%；時代中國(01233)首11月銷售額增26%，收市仍挫3%；但合景(01813)獲花旗升目標價，收市揚3.9%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：四連跌，更失守190元關，最低見過188.5元，收造189元，跌1.9%，成交有36.6億元；同屬平台類科技股的美團(03690)則挫3%。

信義光能(00968)：早前獲中金大升目標價36.6%至6.46元，股價創新高，曾見5.35元，收造5.29元，仍升2.1%，成交有1.5億元。

松景科技(01079)：全日炒高22.8%。集團稱可能向肇慶市維超智能科技注資，完成後，預計將持有不超過15%股權。

中國稀土(00769)：中美貿談形勢惡化，中國「稀土牌」惹炒作，加上重稀土價格上升，中國稀土曾急升28.4%，收市升17.6%報0.435元，成交急增。