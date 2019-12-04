今日 17:05
重要通告
港股直擊
兗州煤業股份(01171)公布，附屬公司青島端信向兗礦集團，收購青島盛隆100%的股權，股權轉讓價為5339.77萬元人民幣。
兗礦集團是公司的控股股東，直接和間接持有公司約53.79%股權。
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曾德明
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