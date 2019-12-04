即巿股評 港股直擊

道指昨日一度大跌四百幾點，回試50天線附近，之前一些情緒指標例如SentimenTrader(ST)的「聰明錢」與「愚蠢錢」的信心指數已達至極端水平，只欠藉口鐘擺而已，如今特朗普又大玩「極限施壓」，12月上半場可能會差些，到年底有機會喘穩。過去三十年恒指數據顯示12月升多跌少，即使下跌，跌幅亦有限。

今日大市跌勢頗全面，截至3時正之整體大市升跌比例，下跌佔72%，上升佔28%11月13日以來最差。執筆時恒指跌335點報26055。

「第四季恒綜強勢股組合」今日算硬淨，組合總值今日僅跌0.1%，青啤(00168)、深高速(00548)、中升(00881)及招金(01818)有得升，以招金升逾6%最好，年初至今組合回報27.2%，較三星期前回吐3至4個百分點。

之前提過「狗股類」的中資電力股有中線追落後條件，「央企煤電資源區域整合試點」啟動，講的又是資產重組置換，盡量不產生現金交易，對負債偏高的內電股是好事，即使撇開這個因素，預期華潤電力(00836)及華能國電(00902)今年盈利大反彈，煤價只要不再大升，2021年電力股盈利仍會再復甦。華能勢頭有望走出弱勢，今日升至4.25元附近即倒跌，消化近日升幅屬正常，非壞事，畢竟預測息率有7厘多，4元或以下收集，較大阻力是4.35元。

羅崇博 (杜比)