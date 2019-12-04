港股直擊 即巿股評

侵侵簽署香港法案後，中國採取反制措施，雖然所謂反制措施係得啖笑，但雙方都擺出強硬態度，侵侵甚至表示中美貿易談判佢唔急，等到明年11月總統大選完結後先達成協議更好，市場對中美貿易談判進展即變悲觀。另一方面，本地經濟持續惡化，IHS Markit 本港11月PMI跌至38.5，係2003年沙士以嚟最差，而財爺日前更表示嚟緊庫房將出現赤字，港股自然轉弱。

恒指低開319點後，跌幅曾收窄至199點，見過26191點半日高位，但PMI出爐後，恒指跌幅再度擴大，最多跌396點，一度跌穿26000點，低見25995點半日低位，創10月11日以嚟新低，其後喺二萬六水平爭持。恒指中午報收26077點，跌313點；國指報收10255點，跌99點。

重磅藍籌股全線下跌，友邦(01299)半日跌1.6%；大笨象(00005)跌1.4%；平保(02318)亦跌1.5%，本來噚日個市先低後回穩，收窄跌幅之際，唔少重磅股都似搵到支持，可惜今日個市又踩一腳，搞到本來似要營造反彈嘅重磅股，又轉番弱勢。其他重磅股普遍亦跌近1%。

騰訊(00700)之前一直上唔番340元樓上，已知走勢有啲濕滯，今日仲要跌穿埋330元，睇嚟短期殺落320元前幾次低位機會唔細。至於其他科網股大部份都係跌，阿里巴巴(09988)半日跌1.5%，連跌四個交易日，今日更跌穿190元，傷咗唔少捧場客嘅心。之前阿Man講過，阿里係長線投資嘅對象，不過呢，一掛牌股價就升到巴巴聲，高追當然有一定風險，高追就預咗要再坐一會，暫時希望股價盡快190元，否則可能跟埋個市一齊尋底。

中美貿易談判可能隨時泡湯，而美國唔知近期搞邊科，竟然喺普天同慶嘅聖誕節前，又四圍開貿易戰線，對貿易戰敏感嘅股份梗係捱沽。萬洲國際(00288)半日跌2.7%；而手機設備股當然捱沽，舜宇光學(02382)半日跌3.5%，係最大跌幅藍籌股。瑞聲(02018)半日跌1.1%，其他手設股普遍腳軟。

由於貿易戰再現變數，資金避險情緒升溫，而全球股市均見下跌，推動金價回升，刺激金礦股逆市上升。不過金價走勢暫時唔見得有乜突破，暫時仍然喺1450至1550之間上落，金礦股一日半日上升，升勢未必持久，高追有一定風險，整個板塊都係打游擊算數。

至於晶片股有炒作，由於貿易戰再度升溫，令市場相信中國會轉用更多國產晶片，晶片股逆市向上，之前阿Man喺其他平台推介過嘅華虹半導體(01347)，半日升6.4%，盤中曾見15元，但呢個位似見阻力，令股價從盤中呢個高位回落。至於其他晶片股亦有追捧。對人民幣走勢敏感嘅內房股，今日隨人民幣離岸價回軟而下跌，而重資產內房股所受壓力較大。人民幣好內房好，人仔一腳軟，內房無運行。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)