港股直擊 即巿股評

擔心中美首階段協議短期難實現，隔晚美股道指挫280點，創近兩個月最大單日跌幅，波及港股曾插近四百點，一度失守兩萬六關，創10月11日後新低。

受美股拖低，恒指低開319點報26071，開市後跌幅曾縮至199點，高見26191點，但公布本港上月PMI創沙士後最差，大市隨即跌幅擴大，曾插396點，低見25995點，創10月11日以來新低，稍穿兩萬六暫見支持，大市跌幅收窄，在26100穿梭。恒指半日收造26077，挫313點或1.2%；國企指數中午收造10255，挫99點或1%，大市成交385億元。

美國總統特朗普較早時表示，中美可能要到2020年美國總統大選後才達成貿易協議。商務部長羅斯(Wilbur Ross)亦稱，與中國達成合適的貿易協議，遠比趕在某個期限前達成協議重要。

另外，IHS Markit公布，經季節調整後，本港11月採購經理指數(PMI)跌至38.5，按月下跌0.8，顯示私營經濟陷入自2003年沙士以來最嚴重衰退。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.6%；滙控(00005)走低1.4%；騰訊(00700)降1%；建行(00939)下滑0.8%；工行(01398)降1.1%；平保(02318)跌1.6%；美國傳重新考慮將華為踢出金融體系，鏡頭模組供應商舜宇(02382)挫3.5%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

金礦股：隔晚歐美股市下挫，資金重回黃金避險，推動金價上日升逾1%，金礦股跑出，山東黃金(01787)炒高6.9%；招金(01818)飆5.4%；中國黃金國際(02099)也升2.7%；SPDR金ETF(02840)則升1.1%；但紫金(02899)跟市跌0.7%。

晶片股：中美摩擦再次升温，市場相信中國會轉用更多國產晶片，晶片股逆市上揚，華虹半導體(01347)表現最叻，半日揚6.4%；中芯(00981)也升2.6%；下游晶片設備商ASM(00522)也升0.6%。

內房股：人民幣離岸價隔晚一度貶至7.087兌一美元，屬重資產類的內房股受壓。中海外(00688)急吐2.9%；潤地(01109)跌2%；恒大(03333)跌1.1%；融創(01918)跌1%；萬科(02202)下滑0.8%；奧園(03883)降1.9%；旭輝(00884)及世茂(00813)各跌1%；富力(02777)跌1.5%。

豬肉股：內地豬肉價連跌四周，累跌超過20%，拖累豬肉股持續受壓，雨潤(01068)挫4.8%；藍籌萬洲(00288)降2.8%；中糧內食(01610)也跌1.6%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：四連跌，今早更失守190元關，最低見過189.6元，半日收造189.7元，跌1.5%，成交有17.6億元；同屬平台類科技股的美團(03690)則挫3%。

信義光能(00968)：早前獲中金大升目標價36.6%至6.46元，股價今早創新高，中午仍升2.1%。

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