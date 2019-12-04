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【周期論勢】恒指又見和諧共振反轉

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10月29日發表文章《從港股震蕩市的交易策略談交易心理學 》中，寫道「用周期來分析，可見上升21個交易日下跌13個交易日，21和13均爲神奇數字」。

其後，11月11日市場又再次經歷了21日上漲之後來到預期的28000重要關口之前，出現了反轉形態。

回頭來看，21日即11月8日準確見了上月反彈浪最高點，一傾如洩。

觀察上個21日升浪之後出現了17個交易日或者27個自然日後，指數見底回升。

如果由上月11月8日最高點來計算，經歷17個交易日後恰恰就是昨日12月3日。

昨日開市一度大跌超過400點到26000點附近其後V形反彈，頗有恐慌跌出底部的意味。

當然，如果是27個交易日則會是12月5日，配合12月3日本身亦是時間窗。

除此之外，留意上個調整浪總共回調了前升浪的75%。這次的調整浪按照75%的回調比例計算，恰恰是26116。

時間和價格吻合觸發反轉，是常見的，既然不是偶然，就甚至可以說每個頂底之間都必然存在數學關係，只是我們並不能全部發現出來而已。

除此之外，還有一個關鍵因素，就是形態。形態反映了市場博弈，好淡雙方角力。

從空間圖可以看到力量的對抗，而形態分析則是過程的高低。

形態分析結合波浪理論，對後市有一定的啓發，極具前瞻性。

這個我們留待後面在探討。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。

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