即巿股評 港股直擊

中國外交部發言人華春瑩周一下午在例行記者會表示，日前美方不顧中方堅決反對，執意將所謂《香港人權與民主法案》簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。針對美方無理行為，中國政府暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織（NGO）實施制裁。

華春瑩指出，大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，必須付出應有代價。中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，（否則）中方將根據形勢發展採取進一步必要行動。

中國快速就特朗普上周簽署通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》作出反制措施，但隻字不提「香港人權風波」會不會影響中美仍在磋商的首階段貿易協議；而特朗普在簽署法案的聲明則強調「法案某些條款將干涉總統申明美國外交政策的憲法權威。我的行政當局將在符合總統與外交關係有關的憲法權威的情況下對待法案的每一項條款。」顯然是要對法案如何落實保留最終決定權。

中美雙方似乎都有意把法案與貿易談判「切割」處理。特朗普周一從華盛頓赴倫敦出席北約峰會前回答提問時亦承認，涉及香港的法案無助促進中美貿易談判，但強調「（與中方）保持談判，我對目前狀況很滿意。老實說…我可以自己完成這個任務，這會令我更滿意。你們知道這代表什麼…。」本欄只知道，侵侵如果無意「為平息這場關稅戰踏出重要的一步」（詳見11月27日「搏拳實錄」<試就中美首階段協議拆局>），雙方就協議文本的磋商早已中斷。

港股方面，隔晚美股主要指數全線下挫（原因是侵侵突然以巴西和阿根廷「任得」貨幣貶值為由，恢復對兩國的入口鋼鋁加徵關稅），拖累周二恒指低開129點，急跌至26063的10月11日以來intraday低位後作出「V型」反彈，最高回升至26424水平，收報26391，跌53點或0.2%。

恒指能夠返回26300至26600點的成交量密集區底以及TrendWatch下降通道中軸（約26270點）之上收市，反映26300附近水平有相當不俗的支持。更值得注意的是，恒指於10月10日以25521點觸底，在11月8日才以27894的高位結束升浪，急跌至14日的26203點反彈，與昨天的26063點的intraday低位，有機會形成「高低腳」的技術見底形態。

老徐現正密切留意，一旦確認「高低腳」成立就short貼價put同時long價外call。

老徐