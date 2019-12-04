今日 09:29
港股直擊
即巿股評
禪遊科技(02660)高開13.3%，報0.68元，成交額暫有27萬元。
集團公布，擬斥最多2000萬元回購，回購最多一億股。
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特揚言待明年大選後簽貿協
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栗戰書促香港領會中央精神及憲法
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【中國】經濟轉型五大機遇
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天氣乾燥 提防流鼻血
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How English Premier League is closing the value gap with NBA
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美傳重新考慮將華為踢出金融體系
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特朗普:美股下跌微不足道 無礙美中貿談
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美股跌幅擴大 恐慌指數創7周高
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【國際早班車】美國傳重新考慮將華為踢出金融體系
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羅斯稱香港局勢成為美中貿談變數
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特朗普威脅擴大貿易戰 懲罰北約「脫節」盟友
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道指收市挫280點 盤中曾插457點
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報告:關稅政策導致美太陽能行業失6.2萬職位
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貿協無期限 道指早段挫逾300點
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開市焦點:貿談前景惡化 ADR預示或低開近300點
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