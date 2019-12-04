港股直擊 即巿股評

中美貿談前景惡化，美股創近兩個月來最大單日跌幅，港股預託證券(ADR)預示今早或低開近三百點。

美股連續第三日下跌，道指中段最多大跌457點，低見27325點，收報27502點，跌280點或1%，是近兩個月來最大單日跌幅；納指及標普500指數分別收跌0.55%及0.66%。特朗普表示，可能在明年11月美國大選後才與中國簽訂貿易協議，又說沒有就中美貿易協議訂下限期。另外， 美國商務部長羅斯說，如果貿易談判無實質進展，將如期於本月15日向進口中國貨加徵關稅，有關言論引發市場再度憂慮貿易戰會重燃，投資者沽盤湧現。蘋果公司股價跌1.8%，收報259.45美元。

對貿易敏感的半導體製造商股價下跌，費城半導體指數下跌1.5%，是10月23日以來最大單日跌幅。

市場避險情緒升溫，資金由股市轉向金市，推高國際金價。紐約明年2月期金收報每盎斯1484.4美元，急升15.2美元，升幅1.03%。

國際油價個別發展，倫敦布蘭特油價收市跌10美仙或0.2%，每桶報60.82美元，是10月31日以來最低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.89元，較本港收市低1.06元；騰訊(00700)ADR收報326.42元，低4.58元；國壽(02628)ADR收報19.51元，低0.37元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報11.25元，低0.09元；中石油(00857)ADR收報3.55元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.32元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報58.88元，低0.52元；聯通(00762)ADR收報6.69元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報2.97元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26101，較周二恒指收市低289點或1.11%。恒指早段跌幅迅速擴大至381點，低見26063點，創10月11日後最低，收報26391點，跌53點或0.2%。

焦點股份

中國旭陽集團(01907)公布，預期2019年全年淨利潤將按年顯著減少，主要因為焦炭產品及化工品的行業價格於第三季下跌，第四季預期價格進一步下降。

小米集團(01810)：再回購股份，昨日回購1878.2萬股，每股售價介乎8.97元至9元，涉及金額逾1.69億元。小米於過去3個交易日，合共斥資約7.7億元回購股份。另外，小米昨日獲北水淨買1.7億元。

合生創展(00754)：公布今年首11個月，合約銷售金額按年增長35.3%。

融信中國(03301)：11月總合約銷售額按年上升兩成六。

維達國際(03331)：公布行政總裁兼執行董事Johann Christoph MICHALSKI於12月3日，按每股平均價14.2元在聯交所場內購買該公司3.4萬股，涉及金額約48.28萬元。