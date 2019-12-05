即巿股評 港股直擊 中國財經

環球經濟12月開局迎來不俗的消息，11月份多個國家或地區的製造業PMI(採購經理指數，而下文提及的PMI都是指製造業)普遍好轉，並較市場預期為佳。

附【圖】所見，中國官方PMI達50.2，是3月以來高位；財新PMI亦5連漲，升抵51.8的近3年高。歐羅區PMI報46.9，比10月份45.9大幅改善；日本PMI由48.4上揚至48.9。德國PMI也攀到44.1，為近5個月最好。摩根大通環球PMI見50.3，重返擴張區。

即使不是全部PMI皆收復盛衰分界線，但谷底反彈的走勢卻相當明顯，投資者關注這是否代表全球經濟成功捱過難關，復甦苗頭漸現。當然，亦有成熟國家未如人意，像備受脫歐困擾的英國，PMI由10月的49.6，跌至11月的48.9，連續7個月處於收縮區。

更關鍵的是，美國供應管理協會(ISM)PMI意外地從48.3回落到48.1，究竟是美國落後大市，抑或預示其他國家(地區)PMI反彈將無以為繼，未來數月才有分曉。

環球經濟能不能走出低谷，固然不宜單憑一個月的PMI數字便太早下定論，何況近期經濟未再惡化，其實是央行積極採取寬鬆措施的初步效果。彭博整合IMF、國際金融協會(IIF)與國際結算銀行(BIS)數據統計，在長達10年的寬鬆貨幣政策下，各地政府、企業及家庭債務總額於2019年擴大至紀錄新高，規模超過250萬億美元，是全球GDP的3倍，相等於人均欠債3.25萬美元(約25萬港元)。

今年中全球瀰漫一股經濟瀕臨衰退的氣氛，各國央行紛紛大手減息，經過一輪「急救」之後，最新數據有轉強跡象，央媽也就暫時傾向以不變應萬變，例如美國聯儲局「放風」12月議息將按兵不動，澳洲昨天亦決定維持指標利率於0.75厘水平。

然而，寬鬆貨幣政策或可「急救」經濟，卻不足以創造新增長動力，從美國以往量寬經驗，放水成效更會逐步減弱，且部分國家(地區)的息口已低至似有若無，寬鬆空間愈來愈細，萬一環球經濟再度轉差，是否還能靠央媽打救，也成疑問。

換句話說，目前PMI略好，不宜視作全球經濟復甦的開始，最樂觀也只是擺脫了衰退風險，怎樣重拾增長動力依然毫無頭緒。值得留意的是，未來10天又是重要時刻，如果美國本周五公布的就業數據與PMI同樣表現遜色，聯儲局在下星期舉行今年最後一次議息會議時，說不定會改變主意。

接踵而至的12月15日更屬天大日子，因這一天被美國商務部長羅斯稱為「邏輯上死線」(logical deadline)，意味陷入僵局的中美貿易磋商若到了當天仍沒有進展，華府將對1560億美元中國進口貨品加徵額外15%關稅。中美貿談關乎全球經濟盛衰，足以撼動金融市場，一旦兩國貿易戰再次升溫，2019年股市隨時無法「好頭好尾」。

信報投資研究部

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