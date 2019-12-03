港股直擊 即巿股評

市場憂貿易戰擴散，加上美國製造業連續4個月收縮，恒指今早低開128點，開市後曾插381點，見26063點，創10月11日以來新低，於兩萬六上方見支持，其後跌幅明顯收窄，曾僅跌20點，見26424點全日高，收報26391點，跌53點或0.2%。

北水淨流入22.88億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸重磅內銀，建行(00939)有8.86億元淨入；工行(01398)有1.14億元淨入。

科網股亦見流入，騰訊(00700)淨流入2.14億元；美團點評(03690)有1.36億元淨入；新東方在線(01797)有5436萬元淨入。另外，小米(01810)也有1.7億元淨入。

其他藍籌股方面，萬洲(00288)淨走1.42億元；港交所(00388)有7024萬元淨走；石藥(01093)有1.08億元淨走。相反，中國生物製藥(01177)有近290萬元淨入。

內房股續跑贏大市，融創(01918)有1.43億元淨入；旭輝(00884)有4821萬元淨入。

廣汽集團(02238)有1.2億元淨入。

繼續下挫的首控集團(01269)再有932萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、融創、港交所、騰訊、小米、萬洲、美團、舜宇、石藥、工行及廣汽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、美團、騰訊、石藥、廣汽、新東方在線、中生製藥、首控、小米及旭輝。