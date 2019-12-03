當代置業(01107)公布，今年首11個月，集團合約銷售額約317.65億元(人民幣‧下同)，按年上升9.81%，其中物業合約銷售額約313.91億元，車位合約銷售額約3.74億元，物業合約銷售面積約304.63平方米，銷售均價每平方米約1.03萬元。
單計11月，集團合約銷售額約35.19億元，按年升14.65%；其中，物業合約銷售額約33.86億元，車位合約銷售額約1.33億元，物業合約銷售面積約35.47萬平方米，銷售均價每平方米約9547元。
當代置業(01107)公布，今年首11個月，集團合約銷售額約317.65億元(人民幣‧下同)，按年上升9.81%，其中物業合約銷售額約313.91億元，車位合約銷售額約3.74億元，物業合約銷售面積約304.63平方米，銷售均價每平方米約1.03萬元。
單計11月，集團合約銷售額約35.19億元，按年升14.65%；其中，物業合約銷售額約33.86億元，車位合約銷售額約1.33億元，物業合約銷售面積約35.47萬平方米，銷售均價每平方米約9547元。
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