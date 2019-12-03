港股直擊 即巿股評

擔心關稅戰愈演愈烈，加上美國PMI數據曳，隔晚美股捱沽，但亞洲股市今日先跌後回穩，帶領港股曾挫381點，創逾個半月低位後，收復大部分失地收市。

恒指今早低開128點，報26315，早段跌幅迅速擴大至381點，低見26063點，創10月11日後最低，但買盤趁低吸納，加上亞洲股市跌幅收窄，港股亦收復大部分失地，一度只跌20點，高見26424，國指更倒升。不過，午後有報道指美國將向法國徵收100%關稅，作為報復法國設下的數碼稅，令港股最終仍偏軟收市。恒指收報26391點，跌53點或0.2%；國企指數收報10355，跌7點或0.08%，大市成交712.5億元。

個股上升比例48%，下跌比例為52%。

即月期指跌107點或0.4%，報26381，低水10點，成交15.35萬張。

美國商務部長羅斯表示，中美貿易談判在邏輯上有死線，是在12月15日，若期間沒事發生，總統特朗普已表明將提高對華關稅。

另外，美國貿易代表處公布對法國數碼稅的301調查結果，指科網企業受法國數碼稅影響大，計劃實施反制措施，將向法國徵收100%關稅，涉及24億美元貿易價值，作為報復法國設下的數碼稅。

藍籌股個別發展。友邦(01299)升0.1%；平保(02318)漲0.5%；瑞聲(02018)揚2.2%；滙控(00005)下滑0.8%；建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.5%；港交所(00388)走低0.1%；內地上周豬肉批發價按周跌3%，豬肉股大致回落，萬洲(00288)為表現最差藍籌，收挫2.2%。

焦點板塊

內房股：受深汕合作區商品房限購鬆綁刺激，個別內房股進一步走強，融創(01918)升0.9%；中海外(00688)漲2.2%，為升幅最大藍籌；旗下中海宏洋(00081)漲1.8%；華潤置地(01109)也升0.7%；合景泰富(01813)升1.1%；奧園(03883)走高0.5%。

電力股：有報道指，央企煤電資源區域整合試點，近期已經啟動，由中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投和國家能源集團5家央企牽頭，電力股逆市上揚。華潤電力(00836)揚4%；華能(00902)升3.8%；華電(01071)升2.4%；大唐(00991)漲2.1%；中國電力(02380)走高0.6%，龍源電力(00916)揚3.1%。

汽車股：工信部稱完善新能源汽車購置稅等稅收優惠政策，汽車股受追捧，華晨(01114)揚3.9%；廣汽(02238)升3.7%；比亞迪(01211)走高0.4%；東風(00489)升1.5%；北汽(01958)漲3.5%。

本地零售股：10月本港零售銷售大跌24%，本地零售股受壓，利福(01212)收挫3.1%；周大福(01929)也跌2.2%；六福(00590)遭滙證降目標價一成半，股價挫2.8%；莎莎(00178)跌1.7%；佐丹奴(00709)跌1.3%。

科技股：普遍向下，美團(03690)跌1.1%；騰訊(00700)走低0.6%，重奪成交金額榜首位；阿里巴巴(09988)跌1.5%；但小米(01810)走高0.9%。

焦點股份

中手游(00302)：曾挫4.3%創上市低後倒升，全日飆14.2%。集團與國宏嘉信、天使投資引導基金及深圳聖忻，成立合營訂立協議，合共出資3億元人民幣，當中中手游出資1.63億元。

泰昇集團(00687)：計劃派特別息，股價逆市爆升，最高見過1.99元，狂升1.1倍，收造1.37元，仍炒高47.3%，成交金額7289萬元。

利豐(00494)：擔心關稅戰擴大，利豐曾插8%，低見0.8元，收市仍挫4.6%，成交金額2.8億元。