港股午後大致窄幅，曾復挫近百點。截至下午約3時34分，恒指報26384點，跌60點或0.2%，大市成交額609.1億元。
國企指數報10359點，跌4點或0.1%。
A股午後走高，滬指收市升0.31%；深成指升0.55%。
中資金融股以內險和券商表現較好，平保(02318)升0.7%；太平(00966)升1.9%；中信証券(06030)升0.7%。
另外華潤置地(01109)升1%；中海外(00688)升2.2%。
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港股午後大致窄幅，曾復挫近百點。截至下午約3時34分，恒指報26384點，跌60點或0.2%，大市成交額609.1億元。
國企指數報10359點，跌4點或0.1%。
A股午後走高，滬指收市升0.31%；深成指升0.55%。
中資金融股以內險和券商表現較好，平保(02318)升0.7%；太平(00966)升1.9%；中信証券(06030)升0.7%。
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