今日 14:43
港股直擊
即巿股評
利豐(00494)表現跑輸大市，曾挫8%，見0.8元，現跌4.6%，成交額2.62億元。
成交量已達3.22億股，創逾一年最高。
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10月零售瀉24.3% 史上最慘淡
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港股短線反覆 暫宜作壁上觀
恒昇
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【信報月刊】中央抑港扶深圳、澳門 得不償…
天氣乾燥 提防流鼻血
黃漢威醫生｜ 信健康
How English Premier League is closing the value gap with NBA
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
AH股前景優於本地股
陳曉蓉
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開市焦點:憂貿戰戰線擴大 ADR預示或挫200點
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期指夜市收報26341 低水104點
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