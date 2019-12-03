即巿股評 港股直擊

隔晚美股顯著回吐，自侵侵簽署香港法案後，中美貿易談判停滯不前，暫時大家都意識到本月15日，即經美國延期後對中國進口商品架徵關稅嘅死線，同時會喺首階段協議達成嘅死線，當日子逼近，市場再度憂慮貿易戰擴散。加上美國製造業數據連續4個月收縮，並處於盛衰分界線之下，令美股受壓。

恒指今日隨外圍低開，開市後最多跌381點，見自10月11日以來低位，見26063點。不過行政長官表示，政府將於短期內推第四輪紓困措施，大市跌幅收窄至20點，曾高見26424點，講真都係搵個藉口解釋。半日恒指報收26405點，跌38點；國指倒升16點，報收10380點。

藍籌股個別發展，其實乏善可陳，友邦(01299)跟大笨象(00005)分別跌0.2%及0.9%。平保(02318)總算上番90元，半日升1%，暫時難言轉勢，頂籠係搵到個短線支持位。

阿里巴巴(09988)一如所料回補裂口，但要重上195元先有條件回復升勢，有貨坐住要畀啲耐性，一向都話阿里要有長線投資心理準備，高追咗嘅缸邊友只能再坐一會。騰訊(00700)半場跌0.6%，暫時企喺330元，暫守50日線，仍有回落至320元風險，暫時可能又係反覆上落格局。

中俄東線天然氣管道開通，帶動燃氣股上升，不過呢個板槐之前回咗咁多，都係時候反彈，只不過反彈之路仍有障礙，畢竟上面壓住唔少蟹貨。電力股有資金追捧，有報道指，央企煤電資源區域整合試點，近期已經啟動，整個板塊上揚。純睇走勢有部份都仍有條件繼續回升。

深汕合作區商品房限購鬆綁，再加上中美貿易談判雖然膠著，但人民幣滙價未有進一步走弱，內房股進一步走強，個幾兩星期前，阿Man已表示人民幣滙價靠穩，而內房股銷售數字普遍令人滿意，呢個板塊值得留意。預期內房股可以維持強勢。

值得留意係中手游(00302)早段曾創下上市新低跌4.3%，不過喺11點後拗腰回升，半日更升15%，睇嚟上市咁耐收咗貨一段時間，料可展開反彈。短線目標先睇3.3至3.5元，買貨以2.5元為止蝕參考。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)