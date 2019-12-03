港股直擊 即巿股評

擔心關稅戰蔓延，加上美國製造業連續四個月收縮，美股隔晚急挫，但亞洲股市先跌後喘穩，帶領港股曾挫381點後，失復大部分失地，國指中午止跌回升。

恒指今早低開128點，報26315，早段跌幅迅速擴大至381點，低見26063點，創10月11日後最低，但買盤趁低吸納，加上亞洲股市跌幅收窄，港股亦收復大部分失地，一度只跌20點，高見26424，國指更倒升，最終恒指半日收報26405點，跌38點或0.15%，國企指數半日收造10380，倒升16點或0.16%，大市成交410.8億元。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌0.2%；滙控(00005)下滑0.9%；建行(00939)跌0.2%；萬洲(00288)為跌幅最大藍籌，中午挫2.2%；但吉利(00175)升1%；平保(02318)漲1%；港交所(00388)走高0.5%；瑞聲(02018)為升幅最大藍籌，半日揚3.1%。

焦點板塊

燃氣股：中俄東線天然氣管道開通，燃氣股普遍升，天倫燃氣(01600)指俄氣將有效改善吉林省缺氣的局面，股價半日升3.6%。中國燃氣(00384)升1.3%；華潤燃氣(01193)漲1.3%；昆侖能源(00135)揚2.6%；新奧(02688)及中裕燃氣(03633)各升0.3%；僅港華燃氣(01083)跌2.4%。

電力股：有報道指，央企煤電資源區域整合試點，近期已經啟動，由中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投和國家能源集團5家央企牽頭，電力股逆市上揚。華潤電力(00836)揚3.6%；華能(00902)升2.8%；華電(01071)升1.4%；大唐(00991)漲2.9%；中國電力(02380)無升跌。龍源電力(00916)升2.8%。

內房股：受深汕合作區商品房限購鬆綁刺激，個別內房股進一步走強，融創(01918)升2.5%；中海外(00688)漲2.4%；旗下中海外宏洋(00081)漲1.8%；華潤置地(01109)也升1.8%；合景泰富(01813)升1.1%；美的置業(03990)升0.2%；奧園(03883)走高0.8%。

科技股：普遍向下，美團(03690)跌1.3%；騰訊(00700)走低0.7%；阿里巴巴(09988)跌1.4%；但小米(01810)走高0.9%。

焦點股份

中手游(00302)：曾挫4.3%創上市低後倒升，半日飆15%。集團與國宏嘉信、天使投資引導基金及深圳聖忻，成立合營訂立協議，合共出資3億元人民幣，當中中手游出資1.63億元。

泰昇集團(00687)：計劃派特別息，股價逆市爆升，最高見過1.99元，狂升1.1倍，半日造1.42元，仍炒高52.7%，成交金額3150萬元。